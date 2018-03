Jubilæum

Per Nielsen har viet sit liv til Honda, der har sørget for, at han i 40 år har kunnet beskæftige sig med biler - og tjene penge på sin kunnen. Som selvstændig kan han i april fejre 30 års jubilæum.

Næsby: - Den forbandede moms. Den burde afskaffes. En kunde studerer sin slutseddel hos Pers Automobiler i Næsby. Eller studerer. Han kom ret hurtigt frem til sin konklusion efter kun få splitsekunders vandring med blikket over den kuglepensskrevne kvittering. - Jamen det lyder da som en god idé. Men du vil vel gerne besøge lægen? Og du vil vel også gerne kunne køre på en god vej, når du skal til lægen, ikk' da, spørger Per Nielsen - ejer af biksen på Højager. “ Jeg servicerede Hondaer til at begynde med. De blev så hængende. Det var før, der var behov for alle de her led med uddannelser. Det var en anden tid. Det ville ikke være muligt i dag. Jeg begyndte at arbejde hos Høgh, fordi min bror var der. Jeg var den yngste i en søskendeflok på ni, så der var behov for, at vi alle tidligt hjalp med til husholdningen Per Nielsen Kundens mine indikerer, at han aldrig tidligere har tænkt sådan på det før. - Nårh, jo... Det vil jeg jo nok. - Ja, velfærd er jo godt. Indtil man har brug for det, siger Per med en løftet finger. Kunden hæver øjenbrynene - Ja, for helvede. De snakker videre i samme spor. Noget kunne tyde på, det langtfra er første gang, de to mænd har udvekslet en snak af denne art. Efter en pæn afladning eder smutter kunden igen. - Nå men vi ses jo på fredag, Per. Det er ikke fordi Per Nielsen er en dårlig mekaniker, at kunden så hurtigt kommer igen. Nej. Per Nielsen har 30 års jubilæum og det skal fejres på behørig vis.

Kun Honda duer

Per Nielsens liv er biler. Nærmere betegnet Hondaer. Den japanske maskine har trukket flere timer ud af hans liv, end han næsten tør tænke på. Men det er samtidig også den, der har sørget for brød på bordet i især trange tider. - Min kone er smørrebrødsjomfru og da vi fik Louise gik hun ned på 30 timer og jeg arbejdede så bare mere. Det var fint, at muligheden var der. Da min søn kom til led han så frygteligt af astma, så det kostede mange indlæggelser. Det var hårdt, men vi fik enderne til at mødes. Per Nielsen sidder inde i lidt af en drøm og fortæller. En Honda. Det er faktisk det eneste, der er på værkstedet udover en enkelt Volvo. Hvis man tror på den slags, behøvede Per Nielsen vel kun at trække hovedet bagover en klar nat for at tyde, hvad der stod skrevet i stjernerne, da han i 1978 begav sig ud på livets rigtige vej som 20-årig. - Min far var mekaniker, mine to brødre er mekanikere og to svogere, der er mekanikere, fortæller han. Hvorfor Honda? - Honda er det eneste, der duer. Slet og ret. Punktum.

30 år i Næsby