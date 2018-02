Amerikanerbold

Odense Badgers blev i januar inviteret til at spille bold i landets bedste række, men takkede nej. Et for hastigt skridt imod tinderne kan hurtigt få visionerne til at skride i den modsatte retning for klubben, der har en tro på, at den kan bide sig fast i toppen inden for et par år.

Et nederlag på blot en enkelt scoring i modstanderens favør kostede pladsen, men varslet om at det fynske gadekryds nærede seriøse ambitioner om at fighte i den største arena, var lagt ud til fuldt skue.

Amerikansk Fodbold Den første officielle kamp blev spillet den 13. november 1875 og var en kamp mellem collegeholdene Harvard og Yale.Dengang var sporten meget lig rugby. For eksempel gav et touchdown oprindelig fire point, mens et field goal gav fem og det fremadrettede kast, der i dag er en meget integreret del af sporten, blev først tilladt i 1906. Et field goal har givet tre point siden 1909 og et touchdown har givet seks point siden 1912. Én af de største sportsbegivenheder på planeten er Super Bowl som udspilles i NFL. Det er sæsonens finale imellem vinderne af de to konferencer (grupper) AFC og NFC. Der er i alt blevet afviklet 52 Super Bowls. Rekorden lyder på 120,8 millioner amerikanske seere, da New England Patriots i 2015 slog Seattle Seahawks. Målt på markedsværdi er Super Bowl den største enkeltstående sportsbegivenhed - men ikke den mest sete. Champions League-finalen blæser sin amerikanske pendant bagover med seertal, der rammer et sted imellem 160 og 170 millioner seere. VM-finalen i fodbold er dog den mest populære. Kampen imellem Tyskland og Argentina i 2014 trak 1.013.000.000 seere til skærmen. Det tal vokser formodentligt i år. NFL's danske udgave hedder DAFF og blev oprettet i 1989. I 2015 var der 66 foreninger og 4.015 udøvere af sporten. De dominerende hold i ligaen har historisk været sjællandske, men siden 2006 har Triangle Razorbacks med hjemsted i Vejle været en magtfaktor. 10 finaler i Mermaid Bowl (den danske Super Bowl) på 12 år taler sit tydelige sprog - syv mundede ud i sejr. Det er flest triumfer af alle sammen med Copenhagen Towers. Odense Swans var i DAFF's tidlige år i finalen fem gange - men tabte dem alle. Siden 1993 har ingen fynske hold været i en finale.

Ingen krav af nogen tænkelig art tyngede Badgers' beslutning.

I stedet for at klatre over barren, havde fusionsklubben nu fået muligheden for at trille uforstyrret under den. Der skulle blot takkes ja.

- Vi har klare ambitioner om, at vi skal spille med helt i toppen og de ambitioner skal have lov at tage den tid, de tager. Havde vi i oktober fået tilbuddet, er det også meget muligt, vi havde takket ja, men som stadig forholdsvis nysammensluttet klub, er der mange ting, der skal være på plads først. Nogle rutiner som skal tømres lidt mere fast. Det kræver mere end blot et enkelt år, fortæller formand i Badgers, Toke Lund, der selvfølgelig var fristet af tilbuddet.

- Vi drøftede det på et spillermøde og mange ytrede, at de gerne ville op. Jeg havde da også lyst, men vi var også samtidigt bange for, at niveauspringet ville være for højt. Hvis vi hopper foran i den plan, vi har, kan det sætte os længere bagud i forhold til den langsigtede strategi - at vi etablerer os som en afgørende faktor i National Ligaen. Vi er bedre rustet om et år. Der er jeg sikker på, at vi kan spille med de andre hold og yde en ordentlig modstand, fortæller grævlinge-formanden, der måtte meddele DAFF, at et fynsk afbud var en realitet.