Nyt

Kameraer, projektor, touch-skærme, fjernbetjeninger, radiatorer under kirkebænkene, splinternyt klokkespil. Vi kunne faktisk blive ved. Paarup Kirke er i teknologi-eliten med en række tiltag, de fleste kirker kun kan kigge måbende efter.

Paarup: Når noget er 900 år gammelt, er det ikke just ordet "nyt", der stempler ind på nethinden. Metusalem blev formentlig heller ikke betegnet som ung, da han rundede de 100 år. Og han blev trods alt 969 år. Ifølge biblen. Paarup Kirke er fra 1100-tallet, men det gamle guds hus, der knejser over sit sogn, er friskere i sit udtryk end nogensinde før takket være en over halvt år lang ganske gennemgribende renovering. Når det kommer til kirker og gamle traditioner, skal man dog vare sig for forandring. Man vil jo ikke ødelægge ånden. Selve historien. Men det problem er uaktuelt, mener Preben Berg, der er organist herude, hvor marker møder by. Han hilser alt det nye velkomment. For ham er den kosmetiske overhaling medvirkende til, at kirken for fremtiden har langt bedre livsvilkår. - Fornyelse er godt. Det har man brug for alle steder. Også i kirken, siger han. Og så er genfødsel jo som bekendt en bærende grundpille i den helligste kristne bog...

Overvågning

Oppe over bænkerækkerne er Preben Bergs orgel. Ved højre side har han to skærme hængende. Praktisk at kunne se den tidlige engelske søndagskamp under gudstjenesten, imens man arbejder, ville nogen tænke. Og det er det. Praktisk altså. Men Preben Berg sidder ikke og holder øje med, om en flok overbetalte fodboldspillere kan være lidt af den løn værd, som deres kontrakt indebærer. Skærmene er hans redskab. Med dem kan han time sine fingres løb over tangenterne, når bruden står klar i døren eller vandet er hældt i hovedet på spædbarnet. - Førhen havde vi en lampe, der indikerede, hvornår jeg skulle spille, for jeg kan ikke se indgangen herfra. Men det var ikke altid, der lige blev givet signal. Så kunne jeg sidde her og være ved at dreje nakken af led for at kunne se mod alteret. Så nu hænger den på dig, hvis der går kludder i det? - Haha. Ja. Det kan man godt sige. Nu er der ingen undskyldninger, smiler han.

Klokkespil