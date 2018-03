Provokunst

Næsby: Giv en fuckfinger - vind en fuckfinger. Skulpturen Fuck Dobbeltmoralen (der tjente over 40.000 ind til verdens fattige) gav anløb til en masse facebook-ytringer om, hvem man gerne ville pege langefingeren imod.

Det har inspireret os og vi har derfor sat en model af skulpturen på højkant, hvis man har et godt forslag til, hvem der skal have en finger. Men Facebook har forbudt os at promovere fuck-fingeren. De skrev til os at: Vi tillader ikke annoncer, der indeholder stødende sprogbrug. Sådan sprogbrug kan genere seerne. På Galleri Galschiøts vegne vil vi derfor gerne beklage, hvis nogen af jer kære nyhedsbrevs-læsere er blevet stødt over den utilstedelige sprogbrug. Det fulde ansvar ligger hos den unge kunstner Aske Kreilgaard, som vi simpelthen ikke har kunnet holde i snor. Kom gerne forbi værkstedet og få en kop kaffe og en personlig undskyldning. Du kan faktisk stadig deltage i konkurrencen (indtil den bliver censureret også). Indtil videre har over 400 budt ind med forslag. Skulpturen har en værdi af 2.500kr og du kan deltage i konkurrencen nogle uger endnu.

Klik dig ind på Galleri Galschiøt/Jens Galschiøt på Facebook og læs mere.